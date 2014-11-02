Двойной прорыв трубы на Косыгина парализовал движение и размыл грунт

По данным очевидцев, дорожная обстановка в районе остается сложной.

Во вторник, 28 июля, на горячую линию "Водоканала" поступила заявка о вытекании холодной воды на газоне у дома 7, корпус 1 по проспекту Косыгина.

Оперативно прибывшая на место бригада локализовала первое повреждение в 23:00. Однако при дополнительном обследовании участка специалисты обнаружили второе вытекание на водопроводной магистрали – оно находилось в 200 метрах от первого очага. Вторую трубу удалось перекрыть к 23:30. В результате аварии без холодного водоснабжения остались два нежилых здания, которые переведут на временную схему подачи ресурса.

Из-за мощного напора воды произошел размыв почвы, что привело к образованию просадок грунта на газоне. Вся вода была оперативно отведена в канализационную систему. По данным очевидцев, дорожная обстановка в районе остается сложной. На перекрестке проспекта Косыгина и улицы Передовиков для проезда открыта только одна полоса. На улице Передовиков (на участке между проспектом Косыгина и улицей Энтузиастов) также оставлена одна полоса для движения транспорта. Проезжая часть загрязнена песком и грязью, вынесенными потоком воды.

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