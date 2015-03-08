Петербуржцы смогут арендовать электросамокаты через "Госуслуги"

Пока идет подготовка к подключению государственного сервиса, безопасность поездок уже повышается за счет других инструментов.

В Петербурге готовится к внедрению новый способ авторизации для пользователей сервисов аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщили изданию "Вечерний Санкт-Петербург" в пресс-службе компании "МТС Юрент", городской комитет по транспорту совместно с этим сервисом и "Яндекс Go" запускает эксперимент по интеграции кикшеринга с порталом "Госуслуги".

На данный момент заявка на участие в тестировании находится на рассмотрении Министерства цифрового развития РФ. Представители "МТС Юрент" ведут техническую работу над интеграцией систем.

Пока идет подготовка к подключению государственного сервиса, безопасность поездок уже повышается за счет других инструментов. В текущем сезоне пользователи в Петербурге получили возможность подтверждать свой возраст через Цифровой ID в национальном мессенджере MAX. Это нововведение направлено на снижение числа случаев использования самокатов несовершеннолетними.

Помимо мессенджера, арендаторам доступны альтернативные способы верификации личности: МТС ID, а также профиль на портале "Госуслуги" (в перспективе) или Мос ID для пользователей в столице.

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Фото: Piter.TV