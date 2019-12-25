Петербургские грибники сообщили о завершении главной волны сбора белых

В лесах Ленобласти еще находят белые, лисички, грузди и другие грибы, но массовые урожаи стали встречаться реже.

Петербургские грибники начали подводить итоги основной осенней волны сбора грибов. В тематическом сообществе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте" участники отмечают, что белых и подосиновиков в лесах стало заметно меньше. При этом полностью грибной сезон пока не закончился.

Еще недавно любители тихой охоты публиковали фотографии больших корзин и ведер с грибами. Теперь сообщения о массовых сборах появляются значительно реже. Грибники пишут, что белые и подосиновики практически отошли, а моховиков также стало меньше. Некоторые уже переключаются на грибы, которые подходят для засолки, отмечая большое количество серушек.

При этом 27 сентября официально говорить о завершении сезона пока рано. В лесах Ленинградской области по-прежнему находят разные виды грибов. Так, 25 сентября в Приозерском районе собирали белые, красные, подберезовики и лисички. Другие грибники в тех же местах показывали грузди, зеленухи, моховики, ежовики и другие грибы.

Таким образом, для многих жителей Петербурга и Ленобласти сезон постепенно переходит от массового сбора белых к поиску последних осенних грибов. Фотографии крупных урожаев теперь появляются реже, однако любители тихой охоты продолжают выезжать в леса.

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Фото: unsplash (Kylli Kittus)