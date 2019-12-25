Грибной сезон в разгаре: биолог рассказал, когда точно не стоит идти в лес

В сильный дождь и грозу находиться в лесу нежелательно.

Для грибников наступила самая активная пора сбора "урожая". Однако среди них не все знают, что в дождь в лес лучше не ходить. Об этом в беседе с 360.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Он отметил, что в сильный дождь и грозу нежелательно собирать грибы. В такую погоду опасно прятаться под деревьями, так как сильный ветер может обрушить сухие ветки, что чревато травмами. Сафонов напомнил, что грибы, которые набрали много воды во время дождя, быстро портятся.

Кроме того, в лес не стоит ходить и в сильный туман, ведь можно просто заблудиться. Если грибы собрать после заморозков, то они при оттаивании теряют вкус, быстро портятся и становятся опасными.

По словам биолога, идеальной погодой для сбора грибов считается умеренное тепло в районе 15-20 градусов. Важно, чтобы в лесу было умеренно влажно. После дождя лучше идти на "тихую охоту" спустя один или два дня.

Ранее мы сообщали, в лесах Петербурга начался сезон осенних опят.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)