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В петербургских лесах пошли опята
Сегодня, 11:06
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В петербургских лесах пошли опята

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Специалист обнаружил грибы в парке Сосновка, однако собирать их в городе не рекомендуется.

В лесах Петербурга и Ленинградской области начался сезон осенних опят. Именно они имеют второе название за сильный аромат – "опята настоящие", сообщил известный биолог Павел Глазков 9 сентября. 

Специалист обнаружил грибы в парке Сосновка, однако собирать их в городе не рекомендуется. Опята впитывают вредные вещества из окружающей среды. 

Грибы, собранные вдоль дорог или в черте города, могут накапливать в себе опасные для здоровья радионуклиды, соли тяжелых металлов и другие вещества. Такие грибы употреблять в пищу категорически не рекомендуется. 

Павел Глазков, биолог 

Опята растут на земле, деревьях и пнях. Этот гриб крайне полезен для человека – в нем много солей, магния, цинка и железа, которые участвуют в процессе кроветворения, повышая гемоглобин. 

Ранее мы рассказывали о том, что урожайность в Ленобласти превышает 50 центнеров с гектара. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

Теги: грибы, опята
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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