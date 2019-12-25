В петербургских лесах пошли опята

В лесах Петербурга и Ленинградской области начался сезон осенних опят. Именно они имеют второе название за сильный аромат – "опята настоящие", сообщил известный биолог Павел Глазков 9 сентября.
Специалист обнаружил грибы в парке Сосновка, однако собирать их в городе не рекомендуется. Опята впитывают вредные вещества из окружающей среды.
Грибы, собранные вдоль дорог или в черте города, могут накапливать в себе опасные для здоровья радионуклиды, соли тяжелых металлов и другие вещества. Такие грибы употреблять в пищу категорически не рекомендуется.
Павел Глазков, биолог
Опята растут на земле, деревьях и пнях. Этот гриб крайне полезен для человека – в нем много солей, магния, цинка и железа, которые участвуют в процессе кроветворения, повышая гемоглобин.
Ранее мы рассказывали о том, что урожайность в Ленобласти превышает 50 центнеров с гектара.
Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)
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