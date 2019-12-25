Урожайность в Ленобласти превышает 50 центнеров с гектара

Современная техника убирает полеглые колосья.

В Ленинградской области продолжается уборочная кампания. Сельхозпредприятия используют любую погожую погоду для работы в полях. Об этом сообщили в администрации региона 8 сентября.

В хозяйстве "Приневское" на уборке зерновых задействовано 13 комбайнов. Параллельно ведётся сбор картофеля. Современная техника позволяет убирать даже полегшие зерновые культуры, а сушильные комплексы – доводить до кондиции влажное зерно. Урожайность в этом году высокая – более 50 ц/га.

На 8 сентября убрано 21,8 тыс. га зерновых, что составляет 59% от запланированного объёма. Для сравнения: на аналогичную дату прошлого года было обработано 18,8 тыс. га. Общий намолот достиг 100 тыс. тонн (65% плана), тогда как год назад к этому времени было намолочено 80 тыс. тонн.

Ранее мы собщали, что из лесов под Петербургом исчезли белые грибы.

Фото: администрация Ленобласти