В Московском районе построят базу уборочной техники на Пулковском шоссе

Беглов одобрил выделение земли под коммунальный объект в новом квартале.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрено целевое предоставление земельного участка на Пулковском шоссе. Участок предназначен для строительства здания базы механизации уборочной и аварийной техники. Об этом сообщила пресс‑служба Смольного.

Создание базы направлено на обслуживание социальных объектов, расположенных в недавно введённых жилых кварталах Московского района. Новая инфраструктура должна повысить оперативность реагирования коммунальных служб и эффективность уборки прилегающих территорий.

Александр Беглов отметил, что город вернул под контроль систему уборки улиц и дворов, и теперь последовательно улучшаются условия работы коммунальщиков. База станет частью системной модернизации коммунальной службы Петербурга.

Ранее строительство транспортной развязки в Кудрово вышло на новый этап.

Фото: пресс-служба Смольного