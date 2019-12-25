  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Московском районе построят базу уборочной техники на Пулковском шоссе
Вчера, 19:54
517
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В Московском районе построят базу уборочной техники на Пулковском шоссе

0 0

Беглов одобрил выделение земли под коммунальный объект в новом квартале.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрено целевое предоставление земельного участка на Пулковском шоссе. Участок предназначен для строительства здания базы механизации уборочной и аварийной техники. Об этом сообщила пресс‑служба Смольного.

Создание базы направлено на обслуживание социальных объектов, расположенных в недавно введённых жилых кварталах Московского района. Новая инфраструктура должна повысить оперативность реагирования коммунальных служб и эффективность уборки прилегающих территорий.

Александр Беглов отметил, что город вернул под контроль систему уборки улиц и дворов, и теперь последовательно улучшаются условия работы коммунальщиков. База станет частью системной модернизации коммунальной службы Петербурга.

Ранее строительство транспортной развязки в Кудрово вышло на новый этап.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: база, техника, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии