Дорожные службы Петербурга подготовили технику к зиме на 97%

Снег из Петербурга будут вывозить на 11 снегоплавильных пунктов и 7 площадок.

В Санкт-Петербурге дорожные предприятия приступили к подготовке к зимнему сезону. Для уборки улиц в холодный период планируется задействовать 1660 единиц техники.

Заместитель председателя комитета по благоустройству Егор Пащенко сообщил журналистам, что основной объем работ связан с подготовкой специализированных дорожных машин. На сегодняшний день они готовы на 97 процентов. Осталось выполнить малярно-кузовные работы — подкрасить и привести технику в надлежащий вид. Все поврежденные и изношенные агрегаты уже заменены и приведены в порядок.

За состоянием магистралей в городе следят четыре предприятия. Общая численность их штата составляет около 4 тысяч человек. Это водители, механизаторы и работники ручного труда.

Кроме того, дорожные службы уже закупили 55,2 тысячи тонн соли и 41,1 тысячи тонн песка. Вывоз снега планируется осуществлять на 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь снегоприемных площадок.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)