В петербургском медцентре "Миллениум" проходят обыски по делу о мошенничестве

Следствие ищет всех участников схемы в медцентре "Миллениум" на Лиговском.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в медицинский центр "Миллениум". Клиника расположена на Лиговском проспекте. Следственные действия идут в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершённом в крупном размере. По предварительным данным, жертвами схемы стали люди преклонного возраста, передает spb.aif.ru.

По версии следствия, пожилых посетителей могли уговаривать оплатить медицинские услуги, которые в реальности им не оказывали. На данный момент в материалах дела фигурируют два потерпевших. Пенсионеры заключили с центром договоры на общую сумму свыше 862 тысяч рублей. При этом часть этих денег они взяли в кредит.

Согласно информации источника, один мужчина заплатил 342 тысячи рублей. Ещё одна пациентка передала центру 520 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают всех возможных участников схемы и выясняют обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV