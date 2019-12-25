Жителя Ломоносова, напавшего на соседа с ножом, будут судить

Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где его спасли.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя Ломоносова. Ему вменили ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассказали в надзорном ведомстве 21 сентября.

Фигурант проживал в коммунальной квартире на улице Победы. Во время конфликта с соседом в июле он ударил 79-летнего потерпевшего ножом в шею.

Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где его спасли. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: в колонию на 7 лет отправлен петербуржец, убивший мужчину на улице Партизана Германа. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Фото: Piter.TV