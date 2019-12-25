Как улучшить звук в автомобиле без дорогой аудиосистемы

Начать стоит с источника сигнала.

Штатная акустика устраивает далеко не всех автомобилистов. Особенно это заметно в базовых комплектациях, где производители стараются сократить стоимость компонентов. Однако добиться более насыщенного и детального звучания можно и без полной замены аудиосистемы. О простых способах улучшить звук рассказывает портал 110km.ru.

Начать стоит с источника сигнала. Если штатное головное устройство позволяет заменить его без потери функций автомобиля, установка более качественной мультимедиа может дать заметный результат. Но в современных машинах магнитола часто связана с климат-контролем, настройками автомобиля и другими системами. В этом случае ее замена может оказаться сложной, поэтому владельцы иногда используют альтернативные прошивки для совместимых устройств.

Еще один относительно доступный вариант — вибро- и шумоизоляция дверей. Правильно обработанная дверь создает для динамика более подходящий акустический объем и уменьшает посторонние вибрации. Заодно в салоне становится тише, что особенно заметно во время поездок по трассе.

После этого можно задуматься о замене динамиков. Если отдельный усилитель устанавливать не планируется, стоит обратить внимание на модели с высокой чувствительностью. При этом ориентироваться исключительно на цифры в характеристиках не стоит: на итоговое звучание влияют конструкция динамика, материалы и особенности его установки.

Переплачивать за максимально мощную акустику также не обязательно. На рынке есть доступные модели, которые способны заметно изменить звучание штатной системы. При выборе лучше учитывать не только бренд и мощность, но и то, насколько конкретные динамики подходят автомобилю. Задняя акустика при этом обычно играет вспомогательную роль, поэтому вкладывать в нее основную часть бюджета не всегда имеет смысл.

Следующий уровень — процессор и усилитель. Процессор позволяет отдельно настраивать каналы, корректировать задержки и формировать более точную стереосцену. В некоторых системах он объединен с усилителем. При этом гнаться за огромной мощностью необязательно: для повседневного прослушивания гораздо важнее качество сигнала и грамотная настройка.

В итоге улучшение автомобильного звука необязательно превращать в дорогостоящий проект. Во многих случаях разумнее двигаться поэтапно: сначала обработать двери, затем подобрать акустику и только после этого решать, нужен ли процессор или усилитель. Такой подход позволяет оценивать результат после каждого шага и не тратить деньги на компоненты, которые не дадут заметного эффекта.

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Фото: unsplash (Olivie Zemanova)