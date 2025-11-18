Полный привод не всегда спасает: как выбрать кроссовер для зимних дорог

При городской эксплуатации полный привод не всегда оказывается главным преимуществом.

Первый снег быстро показывает, насколько автомобиль готов к зиме. Однако наличие полного привода не гарантирует, что кроссовер легко пройдет сугробы или скользкий участок. Современные системы AWD становятся сложнее, а их работа всё больше зависит от электроники. На особенности таких трансмиссий обратил внимание портал 110km.ru.

Производители всё чаще используют подключаемый полный привод: при обычной езде автомобиль работает преимущественно на одной оси, а вторую электроника подключает при пробуксовке. Такая конструкция легче и помогает снизить расход топлива, но многое зависит от программного обеспечения. Если система срабатывает с задержкой, на льду или рыхлом снегу машина может потерять сцепление.

Подобные решения встречаются в современных китайских кроссоверах. В некоторых моделях есть отдельные режимы для снега, грязи и песка, но их эффективность зависит от конкретной настройки. Меняются и немецкие автомобили: Audi, BMW и Mercedes-Benz в ряде моделей используют более легкие системы с подключаемой муфтой вместо постоянного полного привода.

В гибридах и электромобилях подход еще сильнее отличается. Полный привод здесь может обеспечиваться двумя электромоторами на разных осях. Такая схема позволяет быстро перераспределять тягу, но требует точной работы электроники.

При городской эксплуатации полный привод не всегда оказывается главным преимуществом. На зимних дорогах Петербурга большое значение имеют качественные шины и дорожный просвет. Даже самая совершенная трансмиссия не компенсирует изношенную или неподходящую резину.

Покрышки на всех колесах должны соответствовать требованиям автомобиля и иметь примерно одинаковый износ. Это особенно важно для полноприводных машин: заметная разница между шинами может влиять на работу трансмиссии.

Поэтому при выборе автомобиля для зимы стоит учитывать не только наличие AWD или 4x4, но и устройство трансмиссии, работу электроники, клиренс и характеристики шин. Для поездок по глубокому снегу возможности полного привода действительно важны. В городе же не меньшее значение имеют правильная резина и аккуратный стиль вождения.

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Фото: Piter.tv (архив)