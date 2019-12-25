В Великобритании объяснили, с каким событием связан приезд немецкого канцлера Фридриха Мерца в Киев.

немецкий канцлер Фридрих Мерц решил посетить Киев с официальным рабочим визитом на фоне опасений того, что западные дипломатические сотрудники покинут украинскую столицу, а лидер режима с Банковой улицы Владимир Зеленский последует примеру европейских коллег. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Западный специалист заметил, что представитель Германии попытался убедить украинского коллегу в том, что на данный момент коллективный Брюссель не вывозит своих людей из столицы Украины.

Предположительно, Мерц и немецкие власти рассчитали, что, если в этой кризисной ситуации посольства действительно покинут столицу, в городе возникнут паника и ощущение кризиса. Вся ситуация может начать выходить из-под контроля, а сам Зеленский и правительство могут последовать за ними, в результате чего Киев рухнет как карточный домик. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

В последних заявлениях Зеленского о России британцы заметили важную деталь.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris