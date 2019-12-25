АИ-92 или АИ-95: какой бензин выбрать, если на заправке нет привычного топлива

При выборе между АИ-92 К5 и АИ-95 К2 важны два разных показателя.

Осенью 2026 года автомобилисты столкнулись с ситуацией, что на многих АЗС в Петербурге и Ленинградской области выбор топлива оказался ограничен. Водителю может попасться АИ-95 экологического класса К2 или, наоборот, АИ-92 К5. Для современных машин, рассчитанных на 95-й бензин, возникает закономерный вопрос: какой вариант будет менее опасен для двигателя? На проблему обратил внимание портал 110km.ru.

Ситуация связана с перебоями в производстве топлива в регионе. После атак на "Киришинефтеоргсинтез" выпуск бензина снизился, а с 1 сентября правительство разрешило временно продавать топливо экологических классов К2–К4. Эта мера будет действовать до 30 июня 2027 года.

При выборе между АИ-92 К5 и АИ-95 К2 важны два разных показателя. Октановое число показывает устойчивость бензина к детонации, а экологический класс характеризует его химический состав — в частности, содержание серы и бензола. Поэтому более высокое октановое число не означает автоматически, что топливо лучше для двигателя.

Если автомобиль рассчитан на АИ-95, разовая заправка 92-м бензином обычно не приводит к поломке. Электроника современных машин способна распознать возникновение детонации и скорректировать работу двигателя. При этом автомобиль может немного потерять в динамике и расходовать больше топлива. При спокойной езде риск можно снизить, отказавшись от резких ускорений и высоких нагрузок на мотор.

Совсем другая ситуация складывается при использовании топлива низкого экологического класса. В бензине К2 допускается значительно больше серы, чем в К5. При сгорании она образует соединения, способные ускорять деградацию моторного масла и негативно влиять на каталитический нейтрализатор и кислородные датчики. Дополнительные проблемы могут возникать из-за повышенного содержания бензола и других компонентов, способствующих образованию отложений.

Особенно чувствительными к качеству топлива считаются современные двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Отложения могут нарушать работу форсунок, а загрязнение элементов системы выпуска — приводить к дорогостоящему ремонту.

Поэтому, если выбирать приходится только между АИ-92 К5 и АИ-95 К2, более щадящим вариантом для современного автомобиля может оказаться 92-й бензин экологического класса К5. При этом постоянно ездить на топливе с октановым числом ниже рекомендованного производителем тоже не стоит.

Если же вынужденная заправка бензином К2 становится регулярной, эксперты советуют внимательнее следить за состоянием автомобиля и сократить интервал замены моторного масла. Водителю также стоит обращать внимание на появление Check Engine, перебои в работе двигателя и изменение его поведения. Самостоятельно добавлять в бак сомнительные присадки для "улучшения" топлива специалисты не рекомендуют.

При выборе бензина автомобилистам в нынешних условиях стоит смотреть не только на цифры 92 или 95, но и на обозначение экологического класса. Для двигателя это может оказаться не менее важным параметром, чем октановое число.

Фото: Piter.tv (архив)