  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приморском районе Петербурга обновили сразу несколько остановок
Сегодня, 12:56
156
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском районе Петербурга обновили сразу несколько остановок

0 0

Работы на объектах провело дорожное предприятие АО "Коломяжское". 

В Приморском районе завершили ремонт ряда остановочных павильонов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.

Работы на объектах провело дорожное предприятие АО "Коломяжское". 

Специалисты заменили разбитые стекла, отмыли стены от граффити и следов стихийной расклейки, а также починили скамейки для пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Юты Бондаровской завершается благоустройство по программе "Петербургские дворы".

Фото: Telegram / Комфортный Петербург

Теги: остановки, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии