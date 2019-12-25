В Приморском районе Петербурга обновили сразу несколько остановок

Работы на объектах провело дорожное предприятие АО "Коломяжское".

В Приморском районе завершили ремонт ряда остановочных павильонов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.

Работы на объектах провело дорожное предприятие АО "Коломяжское".

Специалисты заменили разбитые стекла, отмыли стены от граффити и следов стихийной расклейки, а также починили скамейки для пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Юты Бондаровской завершается благоустройство по программе "Петербургские дворы".

Фото: Telegram / Комфортный Петербург