Особняк Миллера после пожара обследовали с помощью беспилотников

Полученные кадры будут использованы для планирования и проведения первоочередных противоаварийных и консервационных работ

Историческое здание – особняк Миллера, пострадавшее в результате пожара в ночь на 2 октября, обследовали при помощи беспилотных авиационных систем.

Сотрудники Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) совместно с представителями компании "Технопарк Санкт-Петербурга" провели детальную фото- и видеофиксацию объекта с воздуха.

Полученные кадры будут использованы для планирования и проведения первоочередных противоаварийных и консервационных работ, уточнили в КГИОП.

Ранее в КГИОП рассказали, сколько исторической отделки сохранилось в Доме Миллера.

Видео: Пресс-служба КГИОП Петербурга