В КГИОП рассказали, сколько исторической отделки сохранилось в Доме Миллера

Дом Миллера пережил пожар, но главная потеря случилась задолго до него.

Большая часть исторической внутренней отделки Дома Миллера на улице Якубовича была утрачена еще в советские годы. После пожара 1 октября в здании сохранились исторические фрагменты примерно в 20 % помещений, сообщил председатель КГИОП Алексей Михайлов.

По его словам, комплексной исторической отделки в особняке изначально не было. Отдельные элементы сохранились в помещениях и во входной группе. Поэтому пожар не привел к масштабной утрате исторических интерьеров памятника.

После устранения последствий пожара специалисты проведут комплексное обследование здания с участием КГИОП. В комитете рассчитывают сохранить установленный срок ремонтно-реставрационных работ - до конца 2028 года. Также будет обследован соседний жилой дом.

В отношении подрядчика проведут контрольно-надзорные мероприятия. По словам Михайлова, ему уже выдали предостережение, а заявление подготовили. Кроме того, в Петербурге планируют комплексно проверить другие объекты культурного наследия, где сейчас идут реставрационные работы, на соблюдение требований пожарной безопасности.

"Особняк и доходный дом К.Л. Миллера" на улице Якубовича получил статус объекта культурного наследия регионального значения в 2021 году. Площадь пожара 1 октября составила 2000 кв. метров.

Ранее на Piter.TV: при пожаре на 3-м Рабфаковском переулке погиб ребенок.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу