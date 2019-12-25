Проходчикам метро в Петербурге готовы платить до 220 тысяч рублей на вахте

Метростроевцам в Петербурге предложили зарплаты до 220 тыс. руб. в месяц.

Рабочие, занятые на строительстве петербургского метро, в среднем получают от 100 до 160 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на вакансии АО "Метрострой Северной Столицы".

Наиболее высокие предложения предусмотрены для проходчиков. Их зарплата может достигать 210 тыс. руб., а при работе вахтовым методом доходить до 220 тыс. руб. Инженерно-техническим специалистам предлагают от 120 до 180 тыс. руб. в месяц.

В городском комитете по труду и занятости населения сообщили, что при строительстве метро особенно востребованы проходчики, горные мастера, электромонтажники, механики и бетонщики.

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‎Фото: Piter.TV