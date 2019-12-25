Петербургский метрополитен заказал проект модернизации объектов гражданской обороны

Ключевым требованием технического задания является обеспечение защиты от оружия массового поражения и природных угроз.

‎ГУП "Петербургский метрополитен" объявило запрос котировок на разработку проектной документации по адаптации инфраструктуры к нормам гражданской обороны. Тендер был опубликован 10 сентября на портале госзакупок.

‎Проект охватывает девять станций, четыре защитных отсека и 35 километров тоннелей. Подрядчику предстоит подготовить технико-экономическое обоснование для достройки незавершенных сооружений гражданской обороны. Ключевым требованием технического задания является обеспечение защиты от оружия массового поражения и природных угроз.

В частности, инженеры должны оценить риски проникновения загрязненного воздуха в системы вентиляции через шахты и технологические каналы. Технические решения обязаны предусматривать установку высокоэффективного фильтровентиляционного оборудования, способного очищать воздушные массы от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Кроме того, документация предписывает учесть угрозу подтопления грунтовыми водами.

‎Фото: Piter.TV

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