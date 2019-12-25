Пожар на Исаакиевской площади в Петербурге тушили почти сутки

В Адмиралтейском районе Петербурга завершили тушение крупного пожара.

Крупный пожар на Исаакиевской площади в Адмиралтейском районе Петербурга полностью ликвидировали вечером 2 октября. Возгорание началось накануне в неэксплуатируемом здании, сообщили в МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре по адресу: Исаакиевская площадь, дом 3 поступило 1 октября в 20:11. В здании размером 60 на 33 метра горели конструкции на площади 2000 кв. метров. В примыкающем строении огонь повредил обрешетку кровли на площади 250 кв. метров.

В 20:26 пожару присвоили второй номер сложности, а в 21:12 ранг повысили до третьего. Утром 2 октября спасатели ликвидировали открытое горение. В 19:38 пожар был полностью потушен. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации возгорания привлекли 165 человек личного состава и 37 единиц техники. От МЧС России на месте работали 125 сотрудников и 25 единиц техники.

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Фото: Piter.TV