Ленобласть снизила цену выкупа земли для приютов с 15% до 3%

Земля почти за бесценок.

Приюты для животных в Ленинградской области смогут выкупать земельные участки под своей деятельностью за 3 % от кадастровой стоимости. Ранее региональная ставка составляла 15 %. Изменения внесли в постановление правительства Ленобласти.

Льгота распространяется на социально ориентированные некоммерческие организации, которые содержат приюты. Сэкономленные при выкупе земли средства организации смогут направлять на приобретение корма и лекарств, стерилизацию животных, обустройство вольеров и развитие инфраструктуры.

Для получения льготы участок должен быть ранее предоставлен организации в аренду без торгов для размещения приюта в соответствии с областным законодательством. При этом деятельность НКО не должна быть направлена на получение прибыли.

Также организация должна оформить в собственность здания и сооружения, расположенные на участке. С момента заключения договора аренды должно пройти не менее 5 лет. Заявление на выкуп земли необходимо подать до окончания срока аренды.

Ранее мы сообщали, что терьер по кличке Дизель перехватил украинский FPV-дрон, который атаковал разведгруппу ВС России и спас солдат.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)