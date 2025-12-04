Пес по кличке Дизель спас российских разведчиков от дрона ВСУ

Стаффордширский терьер по кличке Дизель перехватил украинский FPV-дрон, который атаковал разведгруппу ВС России. Пес погиб при взрыве, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Днепр" с позывным Воробей.

По его словам, четыре разведчика двигалась попарно, когда их засек вражеский беспилотник. Военнослужащие начали отходить, однако FPV-дрон продолжил к ним приближаться.

В момент атаки Дизель, находившаяся вместе с разведгруппой, прыгнул в сторону дрона и схватил его в воздухе. После этого прогремел взрыв, в результате которого животное погибло. Благодаря псу разведчики не пострадали.

Воробей отметил, что Дизель был любимцем подразделения. Сам боец служит в зоне СВО с 2023 года, сейчас он воюет в составе подразделения беспилотных систем.

Ранее мы сообщали, что боец группировки войск "Центр" спас 11-летнего мальчика, в которого летел украинский БПЛА.

Фото: Magnific