На Украине заявили о применении ВС России ракет «Бандероль»

Ракета-дрон имеет дальность в 450 километров.

Украинская сторона утверждает, что в ходе ночного удара по Киеву военные зафиксировали пуски новейших малогабаритных крылатых ракет под условным названием "Бандероль". Об этом сообщил Telegram-канал "Военная хроника".

По данным киевских источников, по целям в городской черте российские военные якобы могли быть применить не меньше трех таких ракеты. При этом конкретные объекты поражения с участием "Бандеролей" официально не раскрывались.

В публикации говорится, что ракета якобы имеет китайский турбореактивный двигатель Swiwin SW800Pro. В качестве системы наведения используется ГЛОНАСС/GPS-навигация, у которой защищенная многоканальная антенна типа "Комета". Масса боевой части снаряда составляет около 150 кг, а дальность применения — до 450 км.

На фоне этих сообщений Минобороны РФ заявило об ударе ВС России по объектам военной и промышленной инфраструктуры в Киеве и других украинских городах. Также в Киево-Печерскую лавру попала ракета "Patriot". В российском ведомстве, это связали с передачей Украине просроченных западных боеприпасов.

Фото: Magnific