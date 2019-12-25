Промоутер предсказал провал концертов Канье Уэста в Петербурге

Организация выступления Канье Уэста обойдётся в 1 млрд рублей.

Предстоящие концерты Канье Уэста в Петербурге могут обойтись организаторам почти в 1 млрд рублей. В эту сумму входит гонорар рэпера за два выступления, аренда "Газпром Арены", оборудование, реклама, зарплаты персонала и другие расходы. Однако, по мнению руководителя компании "Империя Музыки" Табриза Шахиди, шоу вряд ли окупятся, пишет КП-Петербург.

Промоутер выразил сомнение в том, что российская публика будет готова платить большие деньги за "фонограммного артиста". Он напомнил, что недавний концерт Уэста в Алма-Ате не собрал аншлаг. Шахиди надеется, что зрители не поддержат "бредовый фанатизм" вокруг рэпера, и назвал происходящий ажиотаж "пресмыканием перед Западом". При этом он отметил, что ценит других западных музыкантов — Пэта Мэтени, Бруно Марса и Трэвиса Скотта.

Эксперт в области культуры и медиа Кристина Барсегян считает, что интерес к Уэсту подогрело нашумевшее видео, где он поёт "Седую ночь" "Ласкового мая". Позже выяснилось, что ролик был сгенерирован нейросетью, но внимание к артисту уже возросло.

Барсегян отметила, что публика часто покупает не столько сам концерт, сколько возможность оказаться на событии мирового уровня. "Большое имя становится частью продукта: люди платят за эмоцию, впечатление и статус", — пояснила она. Однако, по её словам, интерес в интернете не всегда конвертируется в реальные продажи билетов.