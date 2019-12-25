Пожарные расчеты прибыли к торговому центру на улице Савушкина в Петербурге

На место прибыли около 10 машин МЧС, к крыше здания подняли пожарную лестницу.

Около 10 пожарных машин прибыли к торговому центру на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщили очевидцы.

По словам прохожих, пожарные расчеты подъехали к магазину, после чего к крыше здания подняли автолестницу. Причины прибытия экстренных служб пока неизвестны.

В МЧС на данный момент не сообщали подробностей о произошедшем и не уточняли, было ли в здании возгорание.

Ранее мы сообщили о том, что в деревне Скотное под Петербургом потушили пожар в ангаре на площади 480 "квадратов". Размер горящего строения составляет 12 на 30 метров, общая площадь пожара достигла 480 квадратных метров.

Фото: Piter.TV