В деревне Скотное под Петербургом потушили пожар в ангаре на площади 480 "квадратов"

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Утром 14 сентября на территории Агалатовского поселения во Всеволожском районе Ленинградской области произошло возгорание. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, загорелся каркасный ангар изнутри.

Чрезвычайное происшествие зафиксировано по адресу: д. Скотное, ул. Шоссейное, д. 3. Размер горящего строения составляет 12 на 30 метров, общая площадь пожара достигла 480 квадратных метров. На данный момент открытое горение уже ликвидировано – пожар локализован.

В ликвидации возгорания задействованы силы ГКУ "Леноблпожспас" (личный состав 100-й и 147-й пожарных частей), а также сотрудники 94-й пожарно-спасательной части ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленобласти и пожарно-спасательной службы Агалатово. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчинском округе сгорели 28 кип сена.

Фото и видео: Piter.TV