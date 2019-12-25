В субботу в Ленобласти будет облачно и туманно

В течение дня ожидается понижение атмосферного давления.

В субботу, 3 октября, Ленинградскую область ожидает облачная погода с прояснениями. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами синоптики прогнозируют небольшие дожди, а в ночные и утренние часы на дорогах может образоваться туман.

Ветер будет дуть с южных направлений со скоростью 2–7 м/с. Температурный фон в течение суток будет меняться: в темное время суток воздух остынет до +5...+10 градусов, при этом местами похолодает до +2 градусов. Днем жителей региона ждет потепление до +12...+17 градусов.

В течение дня ожидается понижение атмосферного давления.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV