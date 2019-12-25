Пожилой мужчина пропал в Лужском районе

Пропавший мог находиться у железнодорожной станции Разъезд имени Антонины Петровой.

В Ленинградской области идут поиски пожилого мужчины. Местонахождение 72-летнего пенсионера остается неизвестным с 28 сентября: он ушел в лесной массив и не вернулся, сообщил 2 октября поисково-спасательный отряд "Северо-Запад".

Пропавший мог находиться у железнодорожной станции Разъезд имени Антонины Петровой в Лужском районе. Его приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза.

Если вы знаете что-либо о мужчине, позвоните по номерам инфоргов: +7 (985) 367-05-53 (Полина), +7 (931) 250-57-03 (Юлия). Также можно набрать в ПСО: 8 (800) 505-45-47.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сертолово нашли 11-летнего мальчика, который не вернулся с прогулки.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"