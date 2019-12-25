Новая КАД-2 изменит движение вокруг Петербурга и разгрузит существующую трассу

КАД-2 от М-11 до "Дороги жизни" пройдет на 62 км и получит 7 развязок.

В Петербурге и Ленинградской области начинается подготовка территории под первый этап строительства КАД-2. Госкомпания "Автодор" приступает к реализации проекта по созданию второго кольца вокруг Санкт-Петербурга.

Положительное заключение на подготовительный этап участка от М-11 "Нева" до "Дороги жизни" протяженностью 62 км выдала Главгосэкспертиза. В рамках работ предстоит подготовить земельные участки под будущую магистраль, заменить слабые грунты и переустроить инженерные коммуникации.

Особое внимание уделят территории, расположенной рядом с местами боев Великой Отечественной войны. Здесь проведут археологические работы и обследования для поиска неразорвавшихся боеприпасов.

Общая протяженность строящегося "Автодором" участка КАД-2 составит 80 км. Магистраль пройдет от М-11 "Нева" до дороги Санкт-Петербург – Матокса. На четырехполосной трассе планируется построить 7 развязок и 42 искусственных сооружения. В их числе будет вантовый мост через Неву длиной 1,27 км.

Ожидается, что новая магистраль позволит перераспределить транзитный транспортный поток и снизить нагрузку на действующую КАД и Санкт-Петербургское южное полукольцо.

Ранее власти Ленобласти выбрали два варианта для строительства ШМСД до КАД-2.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)