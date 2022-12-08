Власти Ленобласти выбрали два варианта для строительства ШМСД до КАД-2

Трассу продлят до КАД-2.

Власти Ленинградской области совместно с ГК "Автодор" определили два возможных маршрута для продолжения строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) по территории региона. Трассу планируется продлить до КАД-2 во Всеволожском районе. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Первый вариант — 6-й этап ШМСД от КАД до региональной дороги "Санкт-Петербург — Колтуши" с развязкой в Янино-2. Второй — 5-й этап от КАД до федеральной трассы Р-21 "Кола", далее через Мяглово и Хапо-Ое к примыканию с КАД-2. Дрозденко отметил, что необходимо найти оптимальное решение, учитывающее экономические аспекты и интересы жителей.

Ранее правительство РФ присвоило проекту общегосударственное значение, что позволяет сосредоточить ресурсы на строительстве. Все работы по подготовке строительства ШМСД планируется завершить к концу 2027 года. Уже получены все заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" на подготовку территории и строительство 2–4-го этапов, что позволяет продолжать основное строительство.

Ранее мы сообщили о том, что второй этап ШМСД от Витебского до Союзного одобрен экспертизой.

Фото: Инвестиционный портал Петербурга