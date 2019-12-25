Наблюдатели из Аргентины и Италии рассказали о выборах в Петербурге

Международные наблюдатели отметили организацию голосования в Петербурге.

Международные наблюдатели, работающие на избирательных участках в Красногвардейском районе Петербурга, рассказали о своих впечатлениях от второго дня голосования. За выборами в городе следят представители Аргентины, Италии, Испании, Киргизии, ЮАР, Гватемалы и других стран. Наблюдатели посещают участки и оценивают организацию процедур.

Представительница Аргентины Сандра Хоффман Мартинс назвала процесс хорошо организованным. Другой аргентинский наблюдатель, Диас Адриан Густаво, обратил внимание на атмосферу на участках и отметил, что там звучит музыка. Также он рассказал о мерах безопасности и работе сотрудников правоохранительных органов, подчеркнув, что при действующих ограничениях участники голосования и члены комиссий чувствуют себя комфортно.

Наблюдатель из Италии Велимир Томович также заявил, что голосование проходит с соблюдением установленных правил. Международные эксперты продолжат наблюдение за выборами до их завершения 20 сентября, после чего миссии представят свои итоговые выводы.

Фото: Piter.TV

