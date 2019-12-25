На участке №112 в Петербурге наблюдателя вывели с помощью полиции

Наблюдателя вывели с участка в Петербурге после прохода к сейф-пакетам.

На избирательном участке №112 в Петербурге произошел инцидент с наблюдателем. По данным Центра общественного наблюдения, женщина прошла в помещение, где хранились сейф-пакеты с избирательной документацией, хотя доступ наблюдателей туда ограничен. После обнаружения наблюдателя вывели из помещения, а для разрешения ситуации привлекли сотрудников полиции.

Как уточнили в Центре общественного наблюдения, наблюдатель ранее также подавала жалобы, связанные с работой комиссии. Председатель УИК №112 Георг Бегларян пояснил, что в помещении с сейф-пакетами могут находиться только члены комиссии и другие уполномоченные участники избирательного процесса в установленном порядке. В ЦОН призвали наблюдателей соблюдать правила работы на участках.

При этом представители Центра общественного наблюдения сообщили о высоком интересе к работе наблюдателей на выборах, в том числе со стороны молодежи. В Петербурге голосование проходит с 18 по 20 сентября на постоянных, временных и экстерриториальных участках.

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Фото: Piter.TV