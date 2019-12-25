В Петербурге суд отстранил члена УИК после конфликта с комиссией

В суде рассмотрели несколько претензий к его действиям во время голосования.

Выборгский районный суд Петербурга удовлетворил иск УИК №357 и отстранил от работы на выборах члена комиссии Илью Ведерникова. Об этом 19 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов города. Поводом для обращения в суд стало, по версии комиссии, препятствование ее работе.

В суде сообщили, что 18 сентября Ведерников отсутствовал на участке около полутора часов, из-за чего избирателям не выдавали бюллетени в течение этого времени. Кроме того, ему вменили фото- и видеосъемку списка избирателей и отсутствие необходимых сведений при подсчете голосов после закрытия участка. 19 сентября, по данным комиссии, он также мешал подготовке УИК к открытию и опломбированию переносных и стационарных ящиков.

Также сообщается, что Ведерников обратился к одному из избирателей с просьбой выступить свидетелем предполагаемых нарушений. На замечания председателя комиссии и требования прекратить препятствовать ее работе, как указала пресс-служба судов, он не реагировал. Решение об отстранении было принято по иску самой УИК №357.

Ранее мы рассказывали о том, что Максим Мейксин объяснил, как в Петербурге защищают выборы от фейков.

Фото: Piter.TV