Более 660 тысяч жителей Ленобласти проголосовали за два дня выборов

В Ленобласти явка на выборах по итогам второго дня превысила 47%.

В Ленинградской области 19 сентября в 20:00 завершился второй день голосования на выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания региона. После закрытия участков бюллетени поместили в сейф-пакеты и оставили под охраной до возобновления работы комиссий 20 сентября. По предварительным данным, явка по итогам второго дня превысила 47 %, проголосовали более 660 тыс. избирателей.

В Ленобласти работают 18 территориальных избирательных комиссий, 1005 постоянных участковых комиссий и 12 временных участков, открытых в медицинских учреждениях и следственных изоляторах. Всего в регионе зарегистрировано около 1,44 млн избирателей. В первый день голосования, 18 сентября, явка на выборах депутатов Госдумы в области составила 29,73 %, а на выборах в региональный ЗакС — 30,11 %.

Третий день голосования пройдет в воскресенье, 20 сентября. Избирательные участки в Ленинградской области будут открыты с 08:00 до 20:00. Помимо выборов депутатов Госдумы и областного Заксобрания, в ряде муниципальных образований проходят дополнительные выборы в местные советы.

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Фото: Piter.TV