В Ленобласти детям показали, как проходят настоящие выборы

Серый Волк стал одним из победителей детских выборов в Ленобласти.

В Ленинградской области в рамках проекта "Выбирай-КА!" прошло детское игровое голосование. Юные жители региона выбирали помощников Василисы Премудрой, которая год назад стала главой сказочного Волшебного леса. В этом году участникам предложили определить состав Лесного совета. Проект организовали Избирательная комиссия Ленинградской области и Молодежная избирательная комиссия.

Голосование максимально приблизили к взрослым выборам. Дети получали паспорта юных избирателей, знакомились с программами сказочных кандидатов, брали бюллетени, заходили в кабинки и самостоятельно делали отметку. В бюллетень вошли Серый Волк, Лошадка Вьюжка, Мудрый Ворон, Стриж Летун, Кикимора Туся и Выдра Бусинка. Кандидаты представляли три сказочные партии и предлагали свои варианты подготовки Волшебного леса к зиме.

Проект "Выбирай-КА!" впервые запустили в Ленобласти в 2025 году. Тогда более 1,2 тыс. детей выбирали главу Волшебного леса, и победу одержала Василиса Премудрая. В 2026 году к игровому голосованию подключились дети в разных районах региона. Например, в Сосновском центре образования победителем стал Серый Волк, пообещавший обеспечить лесных жителей запасами на зиму.

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Фото: правительство Ленинградской области