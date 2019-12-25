Более 5,8 млн россиян проголосовали электронно на выборах-2026

Электронное голосование на выборах в России установило рекорд.

Более 5,8 млн избирателей проголосовали электронным способом на выборах в России. Это максимальный показатель за все единые дни голосования, в которых применялось электронное голосование. По данным федеральной платформы дистанционного электронного голосования, онлайн свой голос отдали 3 229 420 человек, еще более 2,6 млн избирателей проголосовали в Москве.

При этом федеральная система учитывает только голоса, отданные через интернет. Московская платформа фиксирует как онлайн-голосование, так и участие с помощью терминалов, установленных непосредственно на избирательных участках. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2024 году, когда электронным способом проголосовали около 3,84 млн человек.

Дистанционное электронное голосование в 2026 году организовано в 33 регионах России. Федеральную платформу используют в 32 субъектах, а в Москве действует собственная система электронного голосования. Ранее сообщалось, что явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 75 %.

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Фото: Piter.TV