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В Выборгском районе благоустроили участок улицы Грибалевой, где часто нарушались правила парковки
Сегодня, 16:50
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В Выборгском районе благоустроили участок улицы Грибалевой, где часто нарушались правила парковки

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Газонные ограждения размещены вдоль зеленой зоны, чтобы обозначить границу и исключить заезд машин.

В Выборгском районе Петербурга благоустроили очаг нарушений парковки на газонах. Речь идет об улице Грибалевой, где водители регулярно оставляли свои автомобили, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

ГАТИ контролировала адрес: с августа прошлого года ее комплексы зафиксировали здесь 2,2% от всех нарушений, выявленных на территории района. По результатам мониторинга было предложено установить газонные ограждения. Они размещены вдоль зеленой зоны, чтобы обозначить границу и исключить заезд машин. 

Ранее мы рассказывали о том, что летом Петербург посетили туристы из 59 регионов России. Их транспортные средства выявили комплексы ГАТИ. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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