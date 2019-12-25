В Выборгском районе благоустроили участок улицы Грибалевой, где часто нарушались правила парковки

Газонные ограждения размещены вдоль зеленой зоны, чтобы обозначить границу и исключить заезд машин.

В Выборгском районе Петербурга благоустроили очаг нарушений парковки на газонах. Речь идет об улице Грибалевой, где водители регулярно оставляли свои автомобили, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

ГАТИ контролировала адрес: с августа прошлого года ее комплексы зафиксировали здесь 2,2% от всех нарушений, выявленных на территории района. По результатам мониторинга было предложено установить газонные ограждения. Они размещены вдоль зеленой зоны, чтобы обозначить границу и исключить заезд машин.

Ранее мы рассказывали о том, что летом Петербург посетили туристы из 59 регионов России. Их транспортные средства выявили комплексы ГАТИ.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга