Размер полового члена спас жителя Самары от срока за изнасилование

Решающую роль в деле сыграла физиологическая особенность мужчины.

С жителя Самарской области сняли обвинения в изнасиловании после того, как стала известна длина его полового члена. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, самарчанина обвинил в изнасиловании мужчина. Он ообщил правоохранителям, что злоумышленник якобы пригрозил кастрацией, заставил его раздеться и развернуться. После этого он якобы совершил насилие, а затем кинул ему на спину презерватив.

Потерпевший написал заявление в полицию и жителя Самары быстро задержали. На допросе мужчина уверял, что ничего не делал с потерпевшим. Также он рассказал, что имеет нестандартный размер полового органа и в случае совершения преступления это неизбежно привело бы к появлению травм у потерпевшего.

Проведённая проверка подтвердила версию подозреваемого: изнасилования действительно не было. Однако мужчину наказали за угрозы убийством. Суд приговорил его к 280 часам обязательных работ.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)