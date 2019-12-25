Дело об убийстве экс-мэра Самары Тархова направили в суд

Расследование велось в отношении двух фигуранток.

Прокуратура Самарской области направила в судебную инстанцию уголовное дело с обвинительным заключением в отношении внучки бывшего мэра административного центра российского региона Виктора Тархова, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки. Соответствующими данными представители пресс-службы надзорного ведомства поделились через социальные сети. Специалисты объяснили, что обвинительное заключение утверждено в отношении двух фигуранток. Речь идет о 31-елнтей Екатерине Таховой и 79-летней Таисии Киселевой. Внучка экс-мэра города обвиняется в убийстве двух лиц, надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, покушении на мошенничество, мошенничестве, в умышленном уничтожении имущества, похищении и подделке документов. Ее напарнице Таисии Киселевой предъявлено обвинение в хищении чужого имущества.

Направлено в суд уголовное дело в отношении Екатерины Тарховой, убившей своих родственников. С ноября 2024 по январь 2025 года Екатерина Тархова и двое ее знакомых, действуя в составе организованной группы, совершили убийство пожилых супругов – родных дедушки и бабушки. пресс-служба прокуратуры России

В надзорном ведомстве заметили, что в качестве способа убийства злоумышленники выбрали отравление жертв. Тела погибших фигурантка расследования вместе с соучастником преступления заморозила при помощи азота. Далее сообщники расчленили и раскидали мешки с частями погибших по мусорным контейнерам. Затем члены организованной группы похитили имущество жертв. В том числе речь идет об одежде и ювелирных украшениях. Под фальшивыми документами были украдены с банковских счетов денежные средства, начисляемые в качестве дивидендов. При содействии Тасиии Киселевой продан автомобиль погибшей пенсионерки. В общей сложности преступникам удалось похитить или уничтожить имущество на более чем три миллиона рублей. Двое участников организованной группы, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в настоящее время объявлены в международный розыск.

Внучка экс-мэра Самары Тархова заранее готовилась к убийству родственников.

Фото: Telegram / 112