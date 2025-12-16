Рубио заявил о зарождении новых отношений США и Армении после длительного застоя

Руководитель Госдепа США рассказал об итогах рабочего визита в Ереван.

В Вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе сообщили о развитии отношений между США и Арменией после длительного застоя. Соответствующее заявление перед журналистами на правительственном заседании в Белом доме сделал американский государственный секретарь Марко Рубио. Ранее иностранный дипломат совершил официальный визит в Ереван. Там высокопоставленный гость подписал вместе с местными министром по иностранным делам Араратом Мирзояном рамочный меморандум об обеспечении поставок критически важных и редкоземельных минералов.

Мы наблюдаем зарождение замечательных новых отношений с Арменией, которые очень долго простаивали. Так что и на этом направлении у нас все идет хорошо. Марко Рубио, госсекретарь США

