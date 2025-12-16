В преддверии летних каникул полицейские Петербурга и Ленобласти проводят рейды на дорогах

В ходе недавней акции выявили свыше 1,5 тыс. нарушений, совершенных пешеходами, велосипедистами и пользователями средств индивидуальной мобильности.

В преддверии летних каникул, когда дети проводят все больше времени на улице, сотрудники Госавтоинспекции и инспекторы по делам несовершеннолетних проводят рейды по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщили 28 мая в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские напоминают, что административная ответственность за нарушения ПДД наступает с 16 лет. До этого за действия детей отвечают их родители. В ходе недавней акции выявили свыше 1,5 тыс. нарушений, совершенных пешеходами, велосипедистами и пользователями средств индивидуальной мобильности. Среди них были и подростки. В отношении законных представителей составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ.

Профилактические мероприятия с участием инспекторов по делам несовершеннолетних будут проводиться регулярно в течение всего периода летних каникул. Пресс-служба МВД России

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Новоселье прошел миграционный рейд.

Видео: пресс-служба МВД России