Пашинян выступил с заявлением об отношениях с Россией
Сегодня, 11:32
В Ереване рассказали о трансформации взаимодействия с российскими представителями.

Двусторонние отношения между Москвой и Ереваном в настоящее время находятся на этапе позитивной трансформации. Соответствующее заявление местным журналистам сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Иностранный чиновник выступил в эфире телеканала "Армения". 

Что касается отношений Армении и России. Эти отношения находятся на этапе трансформации, и это позитивная трансформация. Одно дело отношения в условиях конфликта, другое - в условиях отсутствия конфликта.

Никола Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил американского политического лидера-республиканца Дональда Трампа за слова поддержки перед парламентскими выборами. Голосование запланировано в европейской стране в июне 2026 года. Дональд Трамп ранее написал в социальной сети Truth Social, что полностью и безоговорочно поддерживает Пашиняна на выборах

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) /  Nikol Pashinyan

