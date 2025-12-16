Пашинян выступил с заявлением об отношениях с Россией

Двусторонние отношения между Москвой и Ереваном в настоящее время находятся на этапе позитивной трансформации. Соответствующее заявление местным журналистам сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Иностранный чиновник выступил в эфире телеканала "Армения".

Что касается отношений Армении и России. Эти отношения находятся на этапе трансформации, и это позитивная трансформация. Одно дело отношения в условиях конфликта, другое - в условиях отсутствия конфликта. Никола Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил американского политического лидера-республиканца Дональда Трампа за слова поддержки перед парламентскими выборами. Голосование запланировано в европейской стране в июне 2026 года. Дональд Трамп ранее написал в социальной сети Truth Social, что полностью и безоговорочно поддерживает Пашиняна на выборах

Фото: Nikol Pashinyan