Владимир Кулишов рассказал о цели западного военного блока в регионе Балтики.

Страны-члены НАТО расширяют практику ограничения свободы судоходства в акватории Балтийского моря в отношении судов, осуществляющих торговое мореплавание с заходом в российские порты. Соответствующей информацией с журналистами издания "Российская газета" поделился первый заместитель директора, руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов. Эксперт заметил, что Североатлантический альянс поставил перед собой цель по воспрепятствованию осуществлению морской экономической деятельности нашего государства в акватории региона. Также блок формирует условия, которые стимулируют отказ судовладельцев от использования российских портов.

Однако пересмотреть действующую договоренность о самоограничениях Эстонии и Финляндии в интересах создания международного судоходного коридора в Финском заливе невозможно без нарушения норм международного морского права. Владимир Кулишов, глава Пограничной службы ФСБ России

Владимир Кулишов заметил, что информационные вбросы о якобы связанном с Россией "теневом флоте" используются коллективным Западом как повод для остановки, осмотра и задержания гражданских судов, перевозящих товары в интересах российских участников внешнеэкономического рынка.

