Администратор обокрал ресторан на Васильевском острове ради ставок

Злоумышленник похитил из сейфа заведения свыше 100 тыс. рублей.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

По информации надзорного ведомства, в период с марта по апрель фигурант, занимая должность администратора в ресторане на 6-й линии В. О., похитил из сейфа заведения свыше 100 тыс. рублей. Все средства он проиграл, делая ставки на спорт в букмекерских конторах.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: задержаны трое мужчин, которые ограбили квартиру на проспекте Стачек на 25 млн рублей в 2020 году. Они избили хозяина помещения и забрали деньги. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Фото: Piter.TV