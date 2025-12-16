Еврокомиссар Кос: ЕС должен изменить систему приема новых членов

Марта Кос оценила слова немецкого канцлера о том, как Украина может быть представлена на заседаниях ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что ЕС должен изменить систему вступления новых стран для ускоренного приема Украины в сообщество. Соответствующий комментарий чиновница из регионального сообщества сделала в статье западного издания The Financial Times. Она уточнила, что важно предусмотреть "другую модель" принятия новых членов в ЕС. Однако эксперт не смогла обозначить сценарий такого развития ситуации, так как не понимает, "в каком направлении это будет развиваться". Европейский комиссар уточнила, что общалась с представителями ряда стран по вопросу.

Если есть подходящее время для ускорения расширения, то оно настало прямо сейчас. Я здесь не для того, чтобы поддерживать статус-кво... доведение расширения до конца является главным делом. Марта Кос, еврокомиссар

Напомним, что немецкий канцлер Фридрих Мерц направил письмо другим политическим лидерам государств Европейского союза и главам Еврокомиссии и Евросовета, предложив наделить киевский режим специальным статусом "ассоциированного члена" сообщества. Речь идет о том, что украинцы смогли бы принимать участие в работе руководящих институтов коллективного Брюсселя, но без права голоса.

