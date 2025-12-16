Каллас отвергла идею выбора представителя ЕС для переговоров с РФ

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Кая Каллас выступила против начала дискуссии между странами регионального сообщества о выборе представителя Европейского союза для ведения переговоров с российской делегацией по мирному урегулированию украинского конфликта. Соответствующий комментарий чиновница сделала местным журналистам по прибытии на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС на Кипре. Гостья подчеркнула, что сама хочет руководить такими встречами.

Я считаю это ловушкой, в которую хочет завести нас Россия, чтобы мы обсуждали, кто будет говорить с ними, и они уже выбирают, кто подходит для этого, а кто - нет... содержание переговоров гораздо важнее, чем то, кто будет их вести. Кая Каллас, глава МИД ЕС

По словам Каллас, блок должен обсуждать "ключевые интересы Евросоюза", подчеркнув, что в интересах ЕС якобы "долгосрочный и прочный мир", пояснив, что в это понятие для ЕС входит "ответственность" России за ее действия. Она признала, что этот набор требований ЕС "максималистский", но мотивировала это тем, что якобы Россия также выдвигает максимальные дипломатические требования. По ее словам, сейчас в "мирных переговорах по Украине не происходит ничего".

Заявления Каллас находятся вне ее мандата, заявила Захарова.

