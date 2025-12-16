В Сестрорецке построили детский сад с бассейном и дизайнерскими игровыми зонами

В жилом комплексе "Лисино" в Сестрорецке ввели в эксплуатацию новый детский сад, рассчитанный на 190 воспитанников. Учреждение расположено на Авиационной улице и станет филиалом детского сада №13 Курортного района, рассказал портал "Строительный Петербург".

Площадь нового здания составляет около 3,8 тысячи квадратных метров. Детский сад построили в формате переменной этажности — от двух до четырех этажей. Внутри оборудовали современные игровые комнаты, помещения для занятий и бассейн, где смогут заниматься дети разных возрастных групп.

Разработчики проекта уделили внимание не только функциональности, но и комфорту пространства. В здании предусмотрели большое количество естественного освещения, а на территории создали безопасные прогулочные маршруты. Игровые зоны оформили в современном стиле с яркими дизайнерскими элементами.

В дальнейшем на территории комплекса планируют построить еще несколько социальных объектов. Проект включает две школы на 1650 мест, четыре детских сада, а также пространства для дополнительного образования и семейного отдыха.

За строительством социальных объектов, которые возводятся за счет инвесторов, следят специалисты подведомственного Комитету по строительству учреждения "Управление строительными проектами".

