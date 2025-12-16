Грузовик выехал на встречную полосу и устроил смертельное ДТП на Шафировском

В среду, 27 мая, около 19:30, у дома №21 по Шафировскому проспекту произошло смертельное ДТП. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, 59-летний водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением. Сначала он врезался в бордюр и дорожный знак, после чего выехал на газон, где столкнулся с автомобилем Ford Fusion, выезжавшим со двора.

В результате аварии 42-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте. Водитель грузовика с травмами средней степени тяжести был госпитализирован. По данным следствия, причиной ДТП могло стать внезапное ухудшение здоровья водителя большегруза.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер