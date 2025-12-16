Онищенко назвал главные симптомы лихорадки Эбола

Ранее ряд стран объявил об усилении санитарного и эпидемического контроля на фоне вспышки Эболы в Центральной и Восточной Африке.

Лихорадка Эбола начинается со слабости, головной боли, диареи, ломоты и кашля, затем у пациента фиксируется обезвоживание организма и проявление сыпи. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Эксперт таким образом назвал прессе симптомы заболевания. Он добавил, что кроме вышеуказанных признаков болезни у человека не исключаются кровотечения.

Начинается болезнь со слабости, головной боли, боли в мышцах, диареи, боли в животе. Потом появляются сухой кашель, сыпь, начинается обезвоживание организма, могут отказать почки, печень. Возможны кровотечения желудочно-кишечного тракта, носа, десен и так далее. Геннадий Онищенко, эксперт

Специалист уточнил, что болезнь отличается высокой заразностью. Инкубационный период при лихорадке Эбола составляет до 21 дня. В том случае, если человек в течение 7-16 дней не выздоравливает в результате лечения и купирования симптомов, то в этом случае он приходит к состоянию, при котором кровь сгущается и могут образовываться тромбы. Данные последствия могут привести к летальному исходу.

