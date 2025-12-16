В объектив фотоловушки под Всеволожском попала лосиха с детёнышем

Во Всеволожском районе Ленобласти сейчас наблюдается пик отёла лосих: в фотоловушку известного биолога, Автор канала "Каждой твари по паре"Павла Глазкова попала молодая самка с детёнышем. Специалист предполагает, что для лосихи это первое потомство, так как у молодых матерей обычно рождается только один лосёнок.

Несмотря на то, что малышу всего около недели, он уже уверенно следует за матерью. В связи с этим биолог обратился к жителям с важным предупреждением. Повстречав в лесу одинокого лосёнка, ни в коем случае нельзя его трогать.

Как объяснил Глазков, мать всегда находится где-то рядом и вернётся к детёнышу, как только уйдёт человек. Попытка "спасти" животное может только навредить. Более того, если у лосихи рождается двойня, в случае опасности она инстинктивно уводит одного малыша, а второй, оставшись один, может выйти к людям в поисках защиты.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре